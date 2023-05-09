فائض الميزان التجاري للصين ينمو إلى 90.2 مليار دولار في إبريل

نمت صادرات الصين بنسبة 8.5% في أبريل بالدولار الأميركي، مسجلة نمواً للشهر الثاني على التوالي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7.9% مقارنة بالعام الماضي.

وقدّر اقتصاديون استطلعت "رويترز"، آراءهم أن الصادرات سترتفع بنسبة 8% في أبريل، بينما من المتوقع أن تظل الواردات دون تغيير.

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وأظهرت بيانات حكومية أن الواردات تراجعت في مارس بنسبة 1.4% على أساس سنوي بينما شهدت الصادرات قفزة مفاجئة بنسبة 14.8%.

ونما الفائض التجاري الصيني إلى 90.21 مليار دولار في أبريل، ارتفاعا من الفائض البالغ 88.2 مليار دولار في مارس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" في مذكرة يوم الاثنين إنه من المرجح أن تعكس بيانات التجارة الأكثر ليونة في أبريل "الموسمية المتبقية" بعد العام القمري الجديد لهذا العام.

وتوقع الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس أن يروا "تبديد هذا التحيز الموسمي لإبطاء نمو الصادرات في أبريل"، كما كتبوا في مذكرة في وقت سابق من هذا الشهر يستعرضون فيها بيانات التجارة الصينية.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أن قطاع الخدمات في الصين ظل نقطة مضيئة على الرغم من بيانات التصنيع المخيبة للآمال.

وجاءت قراءة مؤشر مدير المشتريات التصنيعي التابع للمكتب الوطني للإحصاء مخالفة للتوقعات وانخفضت إلى منطقة الانكماش مع قراءة 49.2 في أبريل من قراءة مارس عند 51.9.

وكتب الاقتصاديون في غولدمان ساكس في مذكرة منفصلة يوم الجمعة: "تجاوزت الصين أسرع مراحل إعادة افتتاحها". وكررت توقعاتها بأن يشهد الاقتصاد الصيني نمواً للعام بأكمله بنسبة 6% في عام 2023.

وكتبوا: "تشير الاجتماعات الأخيرة مع العملاء في البر الرئيسي إلى تلاشي التشاؤم تدريجياً بشأن النمو على المدى القريب، ولكن هناك بعض القلق بشأن الضغوط الانكماشية، على الرغم من أننا نرى أن هذا ليس خطراً كبيراً للفترة 2023-24".

التضخم في المستقبل

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في الصين يوم الخميس. إذ يتوقع الاقتصاديون تباطؤ التضخم إلى 0.3% على أساس سنوي، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز".

وفقاً للمسح، من المتوقع أن تظل الأسعار ثابتة على أساس شهري.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنتجين في الاقتصاد تراجعاً للشهر السابع على التوالي بعد أن انخفض المؤشر بنسبة 2.5% في مارس. ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يشهدوا انخفاضاً بنسبة 3.2%.

كتب الاقتصاديون في بنك أوف أميركا في مذكرة: "يبدو أن البنك المركزي في الصين ليس لديه مخاوف كبيرة بشأن الانكماش، وفقاً لتقارير السياسة النقدية الفصلية لبنك الشعب الصيني ومحاضر الاجتماعات"، مضيفين أن المسؤولين يبدون واثقين من انتعاش التضخم في المستقبل.

وقال الاقتصاديون إنهم "يتوقعون أن يرتفع الضغط التضخمي مع تضيق فجوة الإنتاج في النصف الثاني من عام 2023، خاصة على خلفية بدء دورة ائتمان جديدة".