لهذا السبب.. الصين تعلن مداهمة مكتب شركة استشارات أميركية

أكدت الصين الثلاثاء أن عملية دهم مكتب شركة الاستشارات الأميركية "كابفيغين" في مدينة سوجو شرق البلاد كانت تهدف لحماية "مصالح الأمن القومي والتنمية" الخاصة بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين عند سؤاله حول التحقيقات المتعلقة بالشركة "قامت وكالات الأمن القومي الصينية والإدارات ذات الصلة بتنفيذ إجراءات تطبيق القانون ضد الشركة المعنية وفقا للقانون".

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وأضاف "يهدف ذلك لتعزيز التنمية الصحية للقطاع وحماية مصالح الأمن القومي والتنمية"، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت قناة "سي سي تي في" التابعة للدولة قالت الاثنين إن السلطات الصينية بدأت تحقيقا في شركة "كابفيغين" وهي شركة استشارات مقرها الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير فإن التحقيق يستند إلى نتائج توصلت إليها السلطات الصينية مفادها أن العمليات المحلية لشركات الاستشارات الأجنبية تم استخدامها من منظمات من الخارج للحصول على أسرار دولة ومعلومات حساسة اخرى.

وأوردت وسائل إعلام رسمية في مقاطعة جيانغسو أن التحقيق تضمن مداهمة مكتب "كابفيغين" في سوجو.

وعززت بكين مؤخرا رقابتها على الشركات الأجنبية في قطاع الاستشارات وأبحاث الأعمال، واحتجزت موظفين وأغلقت مكتب شركة "مينتز غروب" للعناية الواجبة بالشركات في مارس الماضي.

وفي نهاية أبريل الماضي، قامت السلطات الصينية باستجواب الموظفين في مكتب عملاق الاستشارات الأميركية "باين اند كومباني" في شنغهاي.

وقالت الشركة التي تقدم استشارات في مجال الاستراتيجية والادارة إن موظفيها تعرضوا للاستجواب دون ذكر سبب ذلك.