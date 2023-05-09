مركز سياسي أميركي يؤكد خطورة أزمة سقف الدين

حذر مركز سياسة الحزبين Bipartisan Policy Center في الولايات المتحدة من تعثر الحكومة الأميركية في وقت أبكر عن سداد ديونها وذلك خلال الفترة المتراوحة بين يونيو/حزيران ومطلع أغسطس/آب, في حال لم يتم رفع سقف الدين فوق 31.4 تريليون دولار.

وتتماشى هذه التوقعات مع التصريحات الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي توقعت حدوث فوضى مالية واقتصادية في حال لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد.

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ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مع كبار قادة الجمهوريين والديمقراطيين, لمناقشة هذه الأزمة وتجنب التخلف عن السداد قبل نهاية مايو/أيار الحالي.