اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أميركا

مركز سياسي أميركي يؤكد خطورة أزمة سقف الدين

توقعات بتعثر الحكومة في وقت أبكر عن سداد ديونها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذر مركز سياسة الحزبين Bipartisan Policy Center في الولايات المتحدة من تعثر الحكومة الأميركية في وقت أبكر عن سداد ديونها وذلك خلال الفترة المتراوحة بين يونيو/حزيران ومطلع أغسطس/آب, في حال لم يتم رفع سقف الدين فوق 31.4 تريليون دولار.

وتتماشى هذه التوقعات مع التصريحات الأخيرة لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي توقعت حدوث فوضى مالية واقتصادية في حال لم يتخذ الكونغرس إجراءات عاجلة لرفع سقف الدين في البلاد.

مادة اعلانية

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم مع كبار قادة الجمهوريين والديمقراطيين, لمناقشة هذه الأزمة وتجنب التخلف عن السداد قبل نهاية مايو/أيار الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟ الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط