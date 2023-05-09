هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 25 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع وخطابات اعتماد مدتها 180 يوما، على أن تختار بينهما.

مادة اعلانية

والموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 مايو/أيار.