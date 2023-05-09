اقتصاد مصر
هيئة السلع التموينية المصرية تطرح ممارسة لشراء زيوت نباتية
الموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 مايو
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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على زيوت نباتية في ممارسة شراء دولية تستهدف وصول الشحنات في الفترة من 25 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز.
وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عند الاطلاع وخطابات اعتماد مدتها 180 يوما، على أن تختار بينهما.
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والموعد النهائي لتقديم العروض هو 11 مايو/أيار.
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