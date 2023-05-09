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اقتصاد الإمارات

ولي عهد أبوظبي يعتمد ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مناطق سكنية

خلال 5 سنوات

دبي- العربية.نت
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اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير أحياء سكنية متكاملة تسهم في تعزيز جودة حياة الأسر المواطنة في مختلف مناطق الإمارة.

وأفاد بيان من حكومة أبوظبي أن المناطق السكنية ستضم ما يصل إلى 76 ألف منزل وقطعة أرض للمواطنين على مدى خمس سنوات، وفقا لـ"وام".

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