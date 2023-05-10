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اقتصاد

البحرين تعتزم إنشاء محكمة دولية للمنازعات التجارية على غرار سنغافورة

تحت مسمى محكمة "البحرين التجارية الدولية"

دبي - رويترز
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قال المجلس الأعلى للقضاء في البحرين، اليوم الأربعاء، إن المملكة تعتزم إنشاء محكمة دولية لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود الوطنية تحت مسمى محكمة البحرين التجارية الدولية، على غرار نموذج محكمة سنغافورة التجارية الدولية.

وذكر المجلس الأعلى للقضاء في البحرين والمحكمة العليا في سنغافورة في بيان، أن الجانبين سيتعاونان في هذا الشأن بما "يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لتسوية المنازعات الإقليمية والدولية، وبما يشمل التحكيم والوساطة".

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