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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

المركزي المصري: انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل

كشف عن انخفاض التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7% في أبريل

دبي - رويترز
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أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، انخفاض التضخم الأساسي إلى 38.6% في أبريل/نيسان من 39.5% في مارس/آذار.

ووفقا للبيانات، انخفض التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7% في أبريل/نيسان من 2.5% في مارس/آذار.

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أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية في أبريل/نيسان إلى 30.6%، مقارنة مع 32.7%، في مارس/آذار، وهو ما يقل عن توقعات المحللين.

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وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7%، من 2.7%، في مارس/آذار و6.5%، في فبراير/شباط.

وزاد التضخم بشكل مطرد على مدار العام الماضي بعد سلسلة من عمليات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022، فضلا عن الشح المستمر منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن البضائع المستوردة.

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