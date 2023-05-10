الناتج الصناعي التركي يرتفع 5.5% في مارس على أساس شهري

أظهرت بيانات تركية رسمية اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي في البلاد قفز 5.5% في مارس/آذار على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم عن الشهر السابق، وذلك بعد شهر من الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب البلاد.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الناتج انخفض 0.1% على أساس سنوي.

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كان مسؤول حكومي وأربعة خبراء اقتصاديين، قالوا إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا سيبقي التضخم فوق 40% في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران، وستتطلب مواجهة تداعياته ميزانية إضافية.

وتوقع المسؤول والخبراء أن زلزال السادس من فبراير/شباط، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.

كما يقولون إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع في تركيا سينخفض في الأشهر المقبلة بمعدل أقل بكثير مما كان متوقعا في السابق.