فائض ميزانية الإمارات يتجاوز 46 مليار دولار في 9 أشهر

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إن فائض الميزانية بلغ 169.6 مليار درهم (46.19 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة 165% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وقال المصرف في تقرير إن الإيرادات زادت 35.6% في الفترة من يناير كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر أيلول 2022 إلى 453.7 مليار درهم بسبب النمو القوي في القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية وأسعار النفط المواتية.

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وزاد إجمالي الإنفاق خمسة بالمئة على أساس سنوي إلى 248 مليار درهم في التسعة أشهر. وتراجع الإنفاق الرأسمالي -الذي يقيس صافي الاستثمار في الأصول غير المالية- بنحو 20% إلى 10.9 مليار درهم.

وقال المصرف المركزي "زادت النفقات الجارية بنحو 6.3% على أساس سنوي خلال نفس الفترة لتصل إلى 273.1 مليار درهم، وجاء لك نتيجة الزيادة العامة في جميع فئات الإنفاق".

وأكد المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 7.6% في عام 2022، وقال إن النمو سيتباطأ إلى 3.9%، في 2023 ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج النفط، ومع ذلك فسوف يعوض نمو القطاعات غير النفطية هذا جزئيا. وتوقع نموا بنسبة 4.3% في عام 2024.