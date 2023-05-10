ألمانيا
مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يرتفع 7.6% على أساس سنوي في أبريل
المؤشر ارتفع 0.6% مقارنة مع مارس
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قال مكتب اللإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.6% على أساس سنوي في أبريل/نيسان في تأكيد لبيانات أولية صدرت في وقت سابق.
وأضاف المكتب أن المؤشر ارتفع 0.6% مقارنة مع مارس/آذار.
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جدير بالذكر أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بأكثر من المتوقع في مارس/آذار بنسبة 3.4% عن الشهر السابق مقارنة بنسبة 2.5% المعدلة في فبراير/شباط، وفقًا لمكتب الإحصاء.
وفي هذا السياق، انخفض تصنيع السيارات وقطع غيارها بنسبة 6.5% عن الشهر السابق. بينما انخفض الإنتاج في قطاع الآلات والمعدات بنسبة 3.4% وفي قطاع البناء بنسبة 4.6% خلال الشهر.
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