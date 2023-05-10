اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطلق اجتماعاتها السنوية في جدة

الجاسر: يجب زيادة الدعم للدول الأعضاء لتزيد مصروفاتها التنموية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت اليوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية في جدة، التي ستستمر لثلاثة أيام، وذلك للبحث في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وستجمع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لهذا العام وزراء من 57 دولة عضوا، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية.

مادة اعلانية

وتعد الاجتماعات السنوية للمجموعة بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية.

البنك "الإسلامي للتنمية" يتلقى طلبات بـ1.4 مليار دولار لشراء صكوك أسواق المال صكوك البنك "الإسلامي للتنمية" يتلقى طلبات بـ1.4 مليار دولار لشراء صكوك

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إنه يجب زيادة الدعم للدول الأعضاء لتزيد مصروفاتها التنموية، لافتا إلى ارتفاع حجم القروض بواقع مليار دولار أو بنسبة 34% في العام الحالي حتى الآن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجاسر أن التحديات كبيرة جدا، إلا أن أداء الدول الأعضاء بالبنك جيدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط