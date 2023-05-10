مسؤول مصري: توريد أكثر من 1.6 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم

قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، إن المزارعين قاموا بتوريد كميات من القمح المحلي تجاوزت 1.6 مليون طن للدولة منذ بداية موسم التوريد الحالي، وفق "رويترز".

وأفاد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، الأحد الماضي، بأن "الاحتياطي الاستراتيجي للقمح ارتفع إلى 4.1 شهر بعد توريد 1.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن".

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كان مجلس الوزراء‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬المصري وافق على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كلغ إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).

ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.

ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.