معدل التضخم في المدن المصرية يسجل 30.6% خلال أبريل

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل/نيسان انخفض إلى 30.6% على أساس سنوي مقارنة مع 32.7% في مارس/آذار.



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