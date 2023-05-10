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"المركزي" السعودي يكمل الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية

اكتمال الربط بين البنوك السعودية والجهات الحكومية عبر برنامج "تنفيذ"

دبي- العربية.نت
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أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، في بيان اليوم الأربعاء، عن اكتمال إجراءات الربط الإلكتروني مع بنك التنمية الاجتماعية عبر برنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها.

ويستهدف البنك من خلال برنامج "تنفيذ" تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياج تلك الجهات، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها بشكل يساهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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كما تأتي هذه الخطوة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي، وتعزيزًا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات؛ بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، بالتكامل مع المؤسسات المالية العاملة في المملكة.

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