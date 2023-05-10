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حساب المواطن
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حساب المواطن

"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.6 مليار ريال للمستفيدين

11.1 مليون مستفيد وتابع من دفعة شهر مايو

دبي - العربية.نت
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أودع "برنامج حساب المواطن" في السعودية، اليوم الأربعاء، مبلغا بنحو 3.6 مليار ريال، كمخصصات دعم لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والستين 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته قرابة 160 مليار ريال، منها 2.1 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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وأوضح أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1836 ريالا.

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وأشار مدير عام التواصل إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 78%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 618 ألف مستفيد، مشكلين 22% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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