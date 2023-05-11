أوكرانيا والوضع المصرفي يتصدران جدول أعمال وزراء مالية مجموعة السبع

يطغى دعم أوكرانيا على جدول أعمال وزراء المال في مجموعة السبع الذين يجتمعون، اليوم الخميس، في اليابان، لكن هناك مجموعة مواضيع أخرى تنتظرهم أيضا بينها التضخم الذي لا يزال مرتفعا فضلا عن الاضطرابات في القطاع المصرفي.

ويجتمع وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، فضلا عن المؤسسات المالية العالمية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على مدار ثلاثة أيام من المناقشات في نيغاتا (وسط اليابان)، في خطوة كبيرة هي الأخيرة قبل قمة قادة مجموعة السبع في هيروشيما (غرباً) نهاية الأسبوع المقبل.

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وتحضر الاجتماعات وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، رغم الوضع الصعب في واشنطن حيث لا تزال المفاوضات بشأن الدين العام الأميركي في طريق مسدود ما يهدد الولايات المتحدة بالتخلف عن السداد في أوائل يونيو/ حزيران.

ولم يستبعد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلغاء جولته المقررة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تبدأ بقمة مجموعة السبع في هيروشيما، إذا ما استمر الجمود في الكونغرس بشأن الدين بحلول ذلك الوقت.

ويُرتقب أن تُذكّر يلين في مؤتمر صحافي الخميس باستعداد أعضاء مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا) لدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ولتعزيز فعالية عقوباتهم ضدّ روسيا.

وتقول يلين حسب مقتطفات من خطابها نشرتها وزارة الخزانة الأميركية "هذا العام يتمثل العنصر المركزي في استراتيجيتنا، في اتخاذ خطوات جديدة لمنع روسيا من الالتفاف على عقوباتنا".

يمكن أن يؤدي الاجتماع في نيغاتا إلى اتخاذ إجراءات جديدة تتمحور حول دول ثالثة تتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا "بدءا من الصين"، حسبما قال لوكالة فرانس برس جون كيرتون وهو مدير مجموعة أبحاث حول مجموعة السبع في جامعة تورنتو في كندا.

وقد حذت المفوضية الأوروبية حذو الولايات المتحدة من خلال تقديم حزمة حادية عشرة من الإجراءات التقييدية ضد موسكو إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بهدف منع الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

وتقترح بروكسل اتخاذ إجراء للمرة الأولى يتمثل في استهداف ثماني شركات صينية وهونغ كونغية متهمة بإعادة تصدير سلع حساسة نحو روسيا.

وقال وزير المال الياباني شونيتشي سوزوكي هذا الأسبوع إن الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا وسبل احتوائها يُرتقب أن تكون موضوعا مهيمنا آخَر في نيغاتا.