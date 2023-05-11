البرلمان الروسي يرجح إطلاق آلية الصيرفة الإسلامية يوليو المقبل

رجح رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للأسواق المالية، أناتولي أكساكوف، إطلاق الخدمات المصرفية على الطريقة الإسلامية في الجمهوريات الإسلامية بروسيا بحلول الأول من يوليو المقبل.

وقال أكساكوف خلال منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي، اليوم الخميس: "نتوقع ونعمل عن كثب على هذه (الآلية)، سنقوم بالتجهيز الكامل خلال مايو ويونيو، أحدث نسخة (من مشروع القانون) موجودة، وبناءً على ذلك، سيتم اعتماد مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، كما هو مكتوب في مشروع القانون".

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وأشار رئيس لجنة مجلس الدوما إلى وجود اقتراحات بشأن زيادة متطلبات رأسمال المشاركين في الآلية التجريبية من 10 ملايين روبل (مايعادل 128 ألف دولار) إلى 25 مليون روبل (مايعادل 322 ألف دولار) اعتبارا من الأول من يناير 2024، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدوما الروسي يجد أن رأس المال المناسب هو 15 مليون روبل (مايعادل 193 ألف دولار)، وفق وكالة "تاس".

واعتمد مجلس الدوما الروسي مشروع قانون تجريبي لإدخال الخدمات المصرفية الإسلامية (نظام الصيرفة الإسلامية) في داغستان والشيشان وبشكيريا وتتارستان في القراءة الأولى في ديسمبر 2022. وينص مشروع القانون على إدخال نظام تجريبي لتنفيذ تمويل الشركاء في الجمهوريات الإسلامية بروسيا.

ويعد منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي أكبر منصة للحوار بين ممثلي الأوساط القانونية والتجارية والسياسية وإنفاذ القانون بشأن قضايا القانون لصالح المواطنين والأعمال التجارية، وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير الثقافة القانونية وتنظيم المجال الاجتماعي والاقتصادي في الظروف الحديثة.

ويعقد منتدى سانت بطرسبرغ القانوني الدولي بناء على مرسوم الرئيس الروسي، وسيستمر حتى 13 مايو الجاري.