الجزائر تشتري 600-720 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إنهم يعتقدون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى كمية تتراوح ما بين 600 ألف طن و720 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية أمس الأربعاء.

وأضافوا أن تقديرات الأسعار اليوم الخميس تراوحت بشكل عام بين 275 دولارا و276.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

مادة اعلانية

وطلبت الجزائر توريد شحنات القمح على فترتين من مناطق إمداد رئيسية تشمل أوروبا بين الأول و15 يوليو/تموز و16 و31 يوليو/تموز. ويكون موعد الشحن قبل ذلك بشهر إذا كانت المناشئ من أميركا الجنوبية أو أستراليا.