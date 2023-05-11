معدل التضخم السنوي بالأردن يسجل 2.93% في أبريل

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس أن معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي سجل 2.93% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 0.24%.

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وأشار التقرير إلى أنه من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة النقل والصحة والإيجارات.

يُشار إلى أن البنك المركزي الأردني، قال إنه رفع جميع أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس اعتبارا من السابع من مايو/أيار.

وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس‭.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في الأردن وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.