بايدن يعتمد تعيينات جديدة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي

عيّن الرئيس الأميركي جو بايدن العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون نائبا لرئيس المؤسسة، كما عيّن الاقتصادية من أصول أميركية لاتينية أدريانا كوغلر عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي، في خطوة لتعزيز التنوع في المؤسسة المالية.

انضم فيليب جيفرسون إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2022 بقرار من بايدن. وقد صادق مجلس الشيوخ بغالبية كبيرة على تعيين الأستاذ حينها في كلية ديفيدسون بولاية كارولينا الشمالية.

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وقال جو بايدن في بيان "أتطلع إلى المصادقة بسرعة على تعيينه نائبا للرئيس"، وفق وكالة "فرانس برس".

وفيليب جيفرسون هو ثاني أميركي أسود يتولى منصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بعد روجر فيرغسون بين العامين 1999 و2006. وقد عمل خصوصا على قضايا المساواة والفقر.

كانت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد قد استقالت في فبراير للانضمام إلى البيت الأبيض حيث تقود حاليا فريق الاقتصاديين.

ومن المنتظر أن تجدد لمدة 14 عاما ولاية عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك التي عينها جو بايدن أيضًا العام الماضي وكانت أول أميركية سوداء في مجلس المؤسسة.

وأضاف بايدن في بيانه "سيواصل الدكتور جيفرسون والدكتورة كوك تقديم معارف قيّمة وخبرة واستمرارية إلى الاحتياطي الفيدرالي في وقت حرج لاقتصادنا وعائلاتنا في أنحاء البلاد".

من جهته، قال جيفرسون في مؤتمر صحافي في كاليفورنيا الجمعة "أتشرف بشدة بالثقة التي أولياني إياها الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس فيما يتعلق بالتعيين".

والاحتياطي الفيدرالي مناط بمهمة صعبة تتمثل في خفض التضخم في الولايات المتحدة، مع الحفاظ على مستوى التوظيف.

كذلك، أعلن بايدن عن تعيين أدريانا كوغلر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي حاليًا مسؤولة في البنك الدولي، وستكون الاقتصادية الأميركية الكولومبية أول شخص من أصل أميركي لاتيني يشغل المنصب.

وقال الرئيس الأميركي في بيانه "كوغلر خبيرة اقتصادية ذات مؤهلات عالية وتحظى بالاحترام وتتمتع بخبرة عميقة في أسواق العمل وحركية العمالة وتوظيف الشباب".

بدأت كوغلر حياتها المهنية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وشغلت منصب كبير الاقتصاديين في وزارة العمل، وحظيت العام الماضي بدعم من الحزبين لتمثيل الولايات المتحدة في البنك الدولي، وفق ما أشار البيت الأبيض.