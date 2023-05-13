قرار سعودي بوقف ترخيص سيارات الأجرة في مكة المكرمة

أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية صالح بن ناصر الجاسر، قراراً بإيقاف استقبال طلبات إصدار التراخيص وإضافة السيارات في نشاط الأجرة العامة بمدينة مكة المكرمة.

ويستثني القرار الذي نشر في جريدة "أم القرى" الرسمية، الطلبات المقيدة نظاماً قبل تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم إنهاء إجراءات الطلبات واستكمال متطلباتها من قبل المنشآت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

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وذكر القرار أنه جرى إصداره بعد الإطلاع على نظام النقل العام على الطرق في السعودية، وتنظيم الهيئة العامة للنقل، والقرار القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار القاضي باعتماد العمل بالمواصفات والتجهيزات الفنية لسيارة أجرة المطار الأجرة العامة وتعديلاته.