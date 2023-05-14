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رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان
اقتصاد السودان

البرهان يقيل محافظ "المركزي السوداني" ويمنع صرف أي ميزانيات لقوات الدعم السريع

قرار بتعيين برعي الصديق علي أحمد محافظا للبنك المركزي

دبي - العربية.نت
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أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارا بتعيين برعي الصديق علي أحمد محافظا للبنك المركزي السوداني.

كما قرر البرهان إعفاء محافظ البنك المركزي الحالي من منصبه، بالإضافة إلى منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لقوات الدعم السريع.

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وأصدر أيضا قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.

"المركزي السوداني": أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة" اقتصاد اقتصاد السودان "المركزي السوداني": أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة"

واندلعت المعارك التي دخلت أسبوعها الثالث، منذ 15 أبريل الماضي، بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، بعد أسابيع من التوتر وخلافات بشأن آلية دمج "الدعم السريع" بالقوات المسلحة.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وفي وقت سابق، أكد بنك السودان المركزي، أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة"، وأن ما تم تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر على الودائع في تلك البنوك.

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