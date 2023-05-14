توقيع 77 اتفاقية بـ5.4 مليار دولار على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي

أطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعاتها السنوية التي اختتمت في مدينة جدة، 7 مشاريع رئيسية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات لتترجم التزامها بتمويل 6 مشاريع في مجال التنمية المستدامة بقيمة تزيد على 558 مليون دولار تركز على دعم النمو الشمولي، وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء بالبنك.

وشهدت الاجتماعات السنوية على مدى أربعة أيام، حضور 4452 مشاركاً من 90 بلداً، إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليمية، بهدف الارتقاء بجهود التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمجموعة، كما تضمنت إطلاق العديد من المشاريع الهامة، وتوقيع اتفاقيات تمويل مع 24 بلداً عضواً بقيمة 5.4 مليار دولار من أجل معالجة التحديات الشديدة التي يواجهها جنوب العالم مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والدعم الإنساني، وغيرها.

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كما حفلت الاجتماعات السنوية المجموعة بتحديث الاستراتجية للشراكة القطرية لأوزباكستان، وباكستان، والنيجر، والتي سيتم من خلالها تفعيل آلية التفاعل القطري بين الدول الثلاث بهدف دعم معدلات التنمية والنمو متعدد الأطراف.

وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدَّمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يتولى البنكُ إدارتَه بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وقعت المجموعة 7 اتفاقيات لمشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة في أفغانستان بقيمة فاقت 8 مليارات دولار، تشمل منحاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

من جهة أخرى أطلق البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه الدوليون في التطوير المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك، وذلك في إطار تجديد موارد الصندوق، حيث التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسَّرة للغاية، ليصل إجمالي مساهمة مجموعة البنك من المنح المقدَّمة للصندوق إلى 200 مليون دولار.