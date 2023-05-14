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وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (أرشيفية من رويترز)
اقتصاد أميركا

مسؤول أميركي يصف محادثات رفع سقف الدين بأنها "بناءة"

سقف الدين الحكومي يبلغ 31.4 تريليون دولار

واشنطن - رويترز
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قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية والي أديمو لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد، إن المفاوضات بين البيت الأبيض والكونغرس لرفع سقف الدين الحكومي "بناءة"، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق لتجنب احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها في أول يونيو/حزيران.

كانت وزارة الخزانة قد حذرت من احتمال نفاد خزائنها بحلول ذلك التاريخ ما لم يرفع المشرعون سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار.

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وبخلاف معظم البلدان المتقدمة، تضع الولايات المتحدة سقفا للاقتراض ويتعين أن يرفعه المشرعون بشكل دوري لأن إنفاق الحكومة يتجاوز إيراداتها.

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