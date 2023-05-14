"التجارة" السعودية: 527 سجلاً تجارياً قائماً لنشاط المعادن الثمينة
إجمالي السجلات لنشاط صناعة الحلي والمجوهرات من الفضة بلغ 210 سجلات تجارية
قالت وزارة التجارة السعودية إن إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بلغ 527 بنهاية أبريل الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي السجلات لنشاط صناعة الحلي والمجوهرات من الفضة بلغ 210 سجلات تجارية.
وتنصح المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات بالتأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة "دمغة" التاجر أو الصائغ على القطعة، والتحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الغرام والوزن الإجمالي، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
ويجب أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، وسعر جرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر، سواء كان حجرا كريما له قيمة أو حجرا غير كريم ليست له قيمة، وتاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري، كما ينصح المشتري بالاحتفاظ بالفاتورة طيلة امتلاك القطعة المشتراة لضمان حقوقه.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى تقديم شكاواهم وبلاغاتهم من خلال مركز البلاغات على الرقم "1900"، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
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