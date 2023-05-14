"العربي الوطني" يقرر استثمار 38.2 مليون دولار في تأسيس بنك في العراق

وافق مجلس إدارة "البنك العربي الوطني"، على الدخول كمستثمر مع الشريك الاستراتيجي "البنك العربي" ش.م.ع (طرف ذو علاقة) لتأسيس "بنك العربي العراق-مساهمة خاصة" بجمهورية العراق بنسبة وقدرها 20% من رأسمال البنك الجديد.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة استثماراته في رأس مال البنك الجديد بالعراق تبلغ 38.2 مليون دولار.

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علما بأن البنك العربي ش.م.ع حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي العراقي على تأسيس "بنك العربي العراق-مساهمة خاصة".

وذكر البيان، أن "البنك العربي الوطني" يهدف من هذا الاستثمار إلى المساهمة في تسهيل ومساندة التبادل التجاري لعملاء البنك، والتنوع في مصادر الدخل والدخول في أسواق جديدة واعدة بما يعود بالمنفعة على البنك وعلى حقوق المساهمين.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية لاحقة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي.