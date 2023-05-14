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ماشية من إحدى الدول الأفريقية (رويترز)
ماشية من إحدى الدول الأفريقية (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تتفق على استيراد الماشية من جيبوتي

بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة في السودان

دبي - العربية.نت
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قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي مصيلحي إن بلاده اتفقت على استيراد الماشية من جيبوتي، بعد
اندلاع اشتباكات مسلحة في السودان.

وأضاف المصيلحي أن هناك بعض المخاوف حيال استيراد الماشية من السودان لكن هناك ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف رأس عند الحدود السودانية المصرية في طريقها إلى الدخول.

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وأوضح أن مصر لديها حاليا احتياطيات من الماشية تكفي لاستهلاك 3.5 شهر.

وتستورد مصر في هذا الوقت من كل عام أعدادا من رؤوس الماشية الحية التي تذبح في عيد الأضحى، بجانب استيراد كميات من اللحوم سواء مبردة أو مجمدة، وكانت معظم واردات الماشية الحية إلى مصر في الفترة الماضية من السودان قبل اندلاع الاشتباكات المسلحة في الخرطوم.

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