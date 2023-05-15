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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا: لا خطط للتحدث عن اتفاق البحر الأسود هذا الأسبوع

من المقرر أن ينتهي اتفاق تصدير الحبوب في 18 مايو

كييف - رويترز
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قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لا تستبعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 مايو/أيار عندما تنتهي فترة سريانه، مضيفة أنه ليست هناك خطط لإجراء مفاوضات إضافية بشأنه هذا الأسبوع.

وقالت المسؤولة أولها تروفيمتسيفا في إفادة صحافية إن أوكرانيا تتلقى إشارات متضاربة حول مستقبل الاتفاق الذي جرى مناقشة تمديده خلال محادثات في تركيا الأسبوع الماضي.

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وحوصرت الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد غزو روسيا العام الماضي، لكن سُمح بالوصول إلى 3 منها في يوليو/تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

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وقالت تروفيمتسيفا "لم يتغير الموقف الإجمالي كثيرا (بعد المحادثات)، ونتلقى معلومات متضاربة تماما حول اتفاق الحبوب واحتمال استمراره".

وهددت موسكو بإنهاء مشاركتها في الاتفاق يوم 18 مايو/أيار ما لم يتم الاستجابة لقائمة من الطلبات لإزالة العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وقالت تروفيمتسيفا "هذا الإنهاء وخروج (روسيا) من مبادرة الحبوب وارد، لكن ذلك سيعني للجميع وللجانب الروسي بشكل أساسي تصعيد الموقف وسيعقدون على أنفسهم موقفهم في أي مفاوضات مستقبلية".

وأضافت أن أوكرانيا صدرت 2.5 مليون طن من السلع الزراعية في أبريل/نيسان على الرغم من تراجع استخدام ممر تصدير الحبوب.

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