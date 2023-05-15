معدل التضخم في السعودية يستقر عند 2.7% خلال أبريل
زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%
بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 2.7% خلال شهر أبريل 2023، مقارنة بنسبة 2.3% في أبريل 2022، فيما استقر عند نفس نسبة الارتفاع خلال شهر مارس من 2023، البالغة 2.7%.
ويواصل معدل التضخم في المملكة التباطؤ منذ شهر يناير من 2023، والذي سجل فيه نسبة ارتفاع 3.4%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1% وأسعار الأغذية بنسبة 1%.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.6% في شهر أبريل الماضي، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.2% وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أبريل 2023، نظراً لوزنها النسبي في المؤشر البالغ 21%.
وتأثرت أسعار الأغذية بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 10.9%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4% في أبريل 2023، مقارنة بشهر مارس 2023، متأثراً بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.5%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 0.6%.
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