السعودية تبيع صكوكاً دولارية على شريحتين

دخلت السعودية أسواق الدين الدولية اليوم الاثنين، عبر بيع صكوك على شريحتين.

وأظهرت وثيقة أن المملكة طرحت صكوكا بالدولار على آجال 6 سنوات و10 سنوات.

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وحددت سعراً استرشادياً أولياً عند 110 نقاط فوق سندات الخزانة الأميركية للصكوك بآجال 6 سنوات، وعند 135 نقطة أساس للصكوك بآجال 10 سنوات.

وعينت بنوك سيتي وجي بي مورغان وستاندرد تشارترد كمنسقين للإصدار.

كانت المملكة قد افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلة التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.

وفي يناير الماضي، اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لعام 2023 عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.