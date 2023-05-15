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جو بايدن - رويترز
جو بايدن - رويترز
اقتصاد أميركا

بايدن يتوقع لقاء أعضاء مجلس النواب الثلاثاء لمناقشة سقف الدين

أكد أنه لا يزال متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق

ريهوبوث بيتش - رويترز
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، إنه يتوقع أن يجتمع مع زعماء بالكونغرس غدا الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن خطة لرفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد قد يسفر عن أزمة كبيرة.

وفي تصريحات إلى الصحافيين في ولاية ديلاوير، قال بايدن إنه لا يزال متفائلا بشأن التوصل إلى اتفاق.

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وكان من المقرر أن يجتمع بايدن مع أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة لكن الاجتماع تأجل.

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وقال بايدن إنه تلقى تحديثا حول كيفية سير المحادثات بين مسؤولي الإدارة ونظرائهم في الكونغرس.

وأضاف "ما زلت متفائلا لأنني متفائل بطبعي"، وعبر عن اعتقاده أن هناك رغبة لدى الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

وقال "أعتقد أننا سنكون قادرين على تحقيق ذلك".

وذكر بايدن أنه لا يزال يخطط للقيام بزيارة إلى اليابان هذا الأسبوع لحضور اجتماع لزعماء مجموعة دول السبع الكبرى. ومن المقرر أن يغادر يوم الأربعاء.

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