بوتين: نتطلع إلى إنشاء سلاسل لوجستية مع الدول الإسلامية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن روسيا منفتحة على التعاون التجاري مع الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن موسكو مهتمة بتعزيز العلاقات القائمة وإيجاد شركاء جدد، وتعزيز التعاون الزراعي والصناعي، وإنشاء سلاسل نقل لوجستية.

وجاء تصريحات بوتين ضمن برقية تهنئة إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2023"، الذي تستضيفه مدينة قازان بجمهورية تتارستان.

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وجاء في نص البرقية: "اليوم تتطور الدول الإسلامية بنشاط وتحقق إنجازات ملموسة في التجارة والقطاع المالي والابتكارات والبحوث العلمية والتطبيقية، وروسيا منفتحة على تعاون تجاري وإنساني واسع النطاق معها، ونحن مهتمون بتعزيز العلاقات القائمة وإيجاد شركاء جدد، وتعزيز التعاون الزراعي والصناعي، وإنشاء سلاسل نقل وسلاسل لوجستية جديدة".

وشدد بوتين في البرقية على أن "روسيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع الدول الإسلامية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي"، مبينا أن علاقات روسيا مع هذه الدول مبنية على أساس الشراكة واحترام السيادة والأصالة الحضارية.

ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى أن قازان تؤكد مكانتها كمنصة جديرة بالثقة ومطلوبة لتنظيم فعاليات تجارية واقتصادية واسعة النطاق، معربا عن ثقته في أن أنشطة مجموعة الرؤية الاستراتيجية لروسيا والعالم الإسلامي والمنتدى الاقتصادي الدولي ستساهم في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في روسيا والدول الإسلامية، فضلاً عن إيجاد فرص جديدة لمشاريع مشتركة على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويهدف منتدى قازان إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.