تركيا..سندات الدولة الحكومية انخفضت بأكثر من 5 سنتات بعد الانتخابات الرئاسية

انخفضت السندات الحكومية التركية بأكثر من 5 سنتات بعد الانتخابات الرئاسية التي لم تحسم بعد.

وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم الأحد وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.

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