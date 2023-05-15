وزير المالية السعودي: المملكة تنسق مع الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي

قال وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، إنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتؤكد التحديات العالمية ضرورة تطوير نماذج مالية مستدامة بالمنطقة العربية تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر.

وأكد الوزير، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، حرص المملكة على تحقيق الظروف الملائمة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

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وأضاف أن السعودية عملت على العديد من المبادرات لمواجهة التحديات المستجدة في العالم والمنطقة العربية، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني الذي سيساهم في تحقيق الأهداف الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية مع توفير إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.

وقال إن المملكة تعمل مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، وأطلقت حزمة دعم مالي تزيد على 10 مليارات دولار لهذا الغرض.

وأشار إلى الحرص على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون بإطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض.

وقال الجدعان إن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالمياً في الدعم الذي تقدمه للدول النامية لا سيما لدول المنطقة.