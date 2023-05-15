العراق يسعى لإنشاء "طريق التنمية" بتكلفة 17 مليار دولار

قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق يونس خالد، اليوم الاثنين، إن تكلفة مشروع "طريق التنمية" ستبلغ نحو 17 مليار دولار، وبإيرادات متوقعة تلامس خمسة مليارات دولار سنويا.

وأضاف أن شركة إيطالية قدمت معلومات عن تكاليف هذا المشروع وتبلغ 10.5 مليار دولار للسكك الحديد، و6.5 مليار دولار للطريق السريع بإجمالي 17 مليار دولار تقريبا".

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وقال إن مشروع طريق التنمية استراتيجي ويمثل حلم العراق، وهو مكمل لمشروع ميناء الفاو الكبير وسيكون الأكبر على مستوى البلاد ويضم خط سكك حديد مزدوج فضلا عن طريق بري سيتم إنشاؤه بأحدث التقنيات.

وسيبدأ المشروع بخدمة ميناء الفاو والموانئ العراقية الأخرى بطول 1200 كم، ويمتد من الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور وفقا لتصريحات يونس خالد مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق لوكالة الأنباء العراقية.

وقدر الطاقة المتوقعة للنقل في المرحلة الأولى من طريق التنمية بنحو 3.5 ملايين حاوية سنوياً، و22 مليون طن بضائع فضلا عن خدمة قرابة 15 مليون مسافر سنويا.

وأكد خالد أن حجم الإيرادات المتوقعة من البضائع سيكون بحدود أربعة مليارات دولار ومن المسافرين قرابة 850 مليون دولار سنوياً.

وذكر أن المشروع يضم خطا للسكة الحديد يمر بعشر محافظات عراقية، وسيكون ممراً مهماً من العراق إلى الأسواق الأوروبية.

قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، إن "الدراسات الأولية والنهائية ودراسات الجدوى اكتملت بالنسبة للسكك الحديد والطريق السريع والعمل الآن في مرحلة التصاميم وحال اكتمالها ستتم الإحالات إلى الشركات المتخصصة في هذا المجال وسيتم الإعلان عن مناقصات دولية".

وأوضح خالد أن المشروع سيكون على ثلاث مراحل بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو الكبير، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى عام 2028، وسيكون الخط السككي والطريق السريع جاهزين لخدمة الداخل العراقي أو باتجاه أوروبا عبر تركيا".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستنجز عام 2038 والثالثة عام 2050، وسيصل ميناء الفاو إلى كامل طاقته الإنتاجية والاستيعابية بعد اكتمال تلك المراحل وستكون المشاريع المرتبطة به مكتملة.