اقتصاد الصين
"المركزي الصيني" يمنح تسهيلات إقراض متوسط الأجل بقيمة 18 مليار دولار
في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي
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قام البنك المركزي الصيني بضخ المزيد من السيولة طويلة الأجل في النظام المالي للشهر السادس على التوالي، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، بعد أن كشفت العديد من المؤشرات تباطؤ زخم التعافي الاقتصادي.
وعرض البنك المركزي الصيني 125 مليار يوان (18 مليار دولار) من تسهيلات الإقراض متوسط الأجل بزيادة 25 مليار يوان عن المبلغ المستحق في مايو.
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وكان 80% من المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبيرغ توقعوا ضخ المبلغ نفسه كالشهر الذي سبق.
وأبقى البنك على سعر الفائدة على القروض لأجل سنة عند 2.75%، دون تغيير للشهر التاسع.
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