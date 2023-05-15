"موديز" ترفع تصنيف سلطنة عمان إلى "BA2" مع نظرة مستقبلية إيجابية

رفعت وكالة "موديز"، تصنيف سلطنة عمان، إلى "BA2" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، وعزت ذلك إلى قياسات مالية أقوى في ظل إيرادات غير متوقعة من الهيدروكربونات.

وقالت "موديز"، إن الرفع يعكس التحسينات في قياسات عبء الديون والقدرة على تحمل الديون في عُمان خلال عام 2022، ويرجع ذلك أساسا إلى المكاسب الكبيرة غير المتوقعة من إيرادات النفط والغاز، والتي تزيد من قدرة الدولة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية المحتملة".

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كانت أرقام وزارة المالية أظهرت أن سلطنة عمان سددت 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس/آذار إلى 16.6 مليار ريال.

وكان إجمالي الدين 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.

وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.