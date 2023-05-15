الاقتصاد التونسي ينمو 2.1% في الربع الأول من 2023
معدل البطالة عند 16.1% دون تغيير خلال الربع الحالي
أظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بواقع 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي.
وأوضح المعهد أن معدل البطالة وصل إلى 16.1% دون تغيير عن الفترة نفسها من العام السابق.
يشار إلى أن رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت الأسبوع الماضي إن بلادها نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.
وأقرّت بودن خلال افتتاحها موكب إحياء تونس للعيد العالمي للشغل، بصعوبة المرحلة التي تعيشها البلاد، والتي قالت إنها" لم يسبق لها أن واجهت في تاريخها الحديث صعوبات مماثلة، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي على مدى أكثر من عقد وانخفاض نسبة النمو بسالب 8.7% وانخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الاستثمار العمومي، وتفشي الاقتصاد الريعي والفساد والمنافسة غير المشروعة".
-
"طاقة" الإماراتية توزع 731 مليون درهم أرباح للمساهمين عن الربع الأول 2023قفز صافي أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" إلى 11.6 مليار درهم في الربع الأول من 2023، بزيادة قدرها 9.6 مليار درهم (نحو 487%)، مقارنة بالربع ... جرس الإغلاق
-
إقرار زيادة رأس مال "البحري" السعودية لـ7.4 مليار ريال عبر أسهم منحةبواقع سهم مجاني لكل سهمين شركات
-
أرباح "ذيب للسيارات" تتراجع هامشيا لـ 42.3 مليون ريال في الربع الأولتراجع صافي أرباح شركة ذيب لتأجير السيارات "ذيب" هامشيا بنسبة 0.71% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 42.29 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ... شركات