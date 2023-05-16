اقتصاد
أمير قطر يصدر قراراً بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار
أصول الصندوق تبلغ 475 مليار دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال بيان للديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قراراً بإعادة تنظيم "جهاز قطر للاستثمار".
وكان الشيخ تميم عين في مارس/آذار محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيساً لجهاز "قطر للاستثمار"، بعدما أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز.
مادة اعلانية
ويأتي "جهاز قطر للاستثمار" بالمرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 475 مليار دولار، وفق معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هل تتوصل أميركا لحل أزمة سقف الدين الأسبوع المقبل؟الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية يتوقع التوصل إلى حل جرس الإغلاق
-
وول ستريت تتراجع متأثرة بتوقعات "هوم ديبوت" وبيانات اقتصاديةانخفض المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 73.23 نقطة أسواق المال
-
أرباح "أسمنت المدينة" ترتفع 61% إلى 27.59 مليون ريال في الربع الأولنتيجة ارتفاع قيمة المبيعات بفعل زيادة متوسط سعر البيع شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية