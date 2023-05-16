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شعار جهاز قطر للاستثمار
شعار جهاز قطر للاستثمار
اقتصاد

أمير قطر يصدر قراراً بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار

أصول الصندوق تبلغ 475 مليار دولار

الدوحة - رويترز
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قال بيان للديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قراراً بإعادة تنظيم "جهاز قطر للاستثمار".

وكان الشيخ تميم عين في مارس/آذار محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيساً لجهاز "قطر للاستثمار"، بعدما أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز.

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ويأتي "جهاز قطر للاستثمار" بالمرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 475 مليار دولار، وفق معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI".

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