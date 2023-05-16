أمير قطر يصدر قراراً بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار

قال بيان للديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر قراراً بإعادة تنظيم "جهاز قطر للاستثمار".

وكان الشيخ تميم عين في مارس/آذار محافظ البنك المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيساً لجهاز "قطر للاستثمار"، بعدما أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز.

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ويأتي "جهاز قطر للاستثمار" بالمرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر الصناديق السيادية بأصول تبلغ 475 مليار دولار، وفق معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI".