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التضخم في بريطانيا يصل معدلات قياسية (أ ف ب)
التضخم المرتفع يلقي بثقله على سوق العمل (أ ف ب)
اقتصاد بريطانيا

ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة مع استمرار زيادة التضخم

جيرمي هانت: صعوبة إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا

لندن – فرانس برس
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ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية مارس/آذار على ما أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء فيما التضخم المرتفع يلقي بثقله على سوق العمل.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان، أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.8% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في فبراير/ شباط.

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وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقا على هذه الأرقام "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنيا بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار باصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل".

ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عاليا إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

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