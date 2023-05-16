اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي
اقتصاد السعودية

الراجحي: قرارات التوطين ساهمت في توظيف أكثر من 500 ألف سعودي

تحقيق جميع مستهدفات تمكين المرأة بنهاية 2022 والمخطط لها في 2025

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، إن قرارات التوطين للمهن والأنشطة أسهمت في توظيف أكثر من 500 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص منذ العام 2019، مما أسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وزيادة معدلات دخولهم إلى سوق العمل.

وأوضح الوزير خلال محاضرته في جمعية "الاقتصاد السعودية"، أن جميع مبادرات استراتيجية سوق العمل ستكتمل قبل نهاية 2025، مشيراً إلى تحقيق الاستراتيجية العديد من المُنجزات التي أسهمت في ازدهار سوق العمل السعودية.

مادة اعلانية

وأضاف الوزير أن نتائج هذه الاستراتيجية تظهر في المؤشرات الاقتصادية من معدلات البطالة، والمشاركة الاقتصادية للقوى العاملة، وإنتاجية العامل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

بعد انتهاء فترة السماح.. السعودية تبدأ توطين قطاع هام اقتصاد توطين بعد انتهاء فترة السماح.. السعودية تبدأ توطين قطاع هام

وتابع الراجحي: "تم تحقيق جميع مستهدفات تمكين المرأة بنهاية العام 2022 المخطط لها في 2025، مشيداً بدور المرأة كشريك فاعل ومهم في التنمية الوطنية، وإثبات كفاءتها في العمل والمسؤولية".

وأفاد أن "أنماط العمل (الحر، المرن، عن بُعد) ستنقل الاقتصاد من الظل إلى المشاركة في زيادة الناتج المحلي، والإسهام في زيادة مصادر الدخل للأفراد، وتحديداً الطلبة الجامعيون، وتوفير فرص عمل للمرأة بشكل كبير، موضحاً أن الاقتصاد التشاركي موضوع مهم ويمس المواطن في شتى المجالات، وهدفنا الحد من استغلال العمالة المخالفة للمنصات الإلكترونية التشاركية، وتوفير فرص عمل للسعوديين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة الفوضى في السودان تطال مقار البعثات الدبلوماسية.. 6 اعتداءات منذ بدء الأزمة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط