نمو الإنتاج الصناعي الأميركي في أبريل بدعم من قطاع السيارات

ارتفع إنتاج المصانع الأميركية في أبريل/نيسان، مدفوعا بزيادة الإنتاج في مصانع السيارات لكن التصنيع لا يزال مقيدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما 1% الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مارس/آذار لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8% بدلا من 0.5% كما ورد سابقا.

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وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو إنتاج المصانع 0.1%. وتراجع الإنتاج 0.9% على أساس سنوي في أبريل/نيسان.

وقفز إنتاج السيارات 9.3% الشهر الماضي بعد هبوطه 1.9% في مارس/آذار.

وباستبعاد قطاع السيارات، زاد الإنتاج الصناعي 0.4% بعد انخفاضه 0.7% في مارس/آذار.