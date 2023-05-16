اقتصاد الإمارات
"الاتحاد للقطارات" الإماراتية تبرم شراكة مع "دي إتش إل غلوبال فورواردينج"
لمدة 20 عاما
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قال مكتب أبوظبي الإعلامي "إن شركة" الاتحاد للقطارات" الإماراتية أبرمت شراكة مدتها 20 عاماً مع شركة "دي إتش إل غلوبال فورواردينج".
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن الشراكة المعلن عنها "لتأسيس شركة مشتركة تستخدم شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية كوسيلة رئيسية لنقل البضائع، ما يسهم في تعزيز خدمات الشحن المستدام ودعم قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات".
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