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التضخم في منطقة اليورو
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اقتصاد أوروبا

"يوروستات": تراجع بيانات النمو في الاتحاد الأوروبي بالربع الأول من 2023

انكماش إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022

دبي - العربية.نت
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سجّل الاقتصاد الأوروبي نمواً أقل مما كان يُعتقد في الربع الأول من 2023، وفق ما ذكرت وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، في مراجعة لأرقامها السابقة.

وأوضحت وكالة "يوروستات" بعد جمع بيانات تمّت مراجعتها أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلداً سجّل بأكمله نموا نسبته 0.2%، لا 0.3%، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة السابقة.

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لكن الوكالة لم تسجّل أي تغيّر في النمو الاقتصادي المسجّل في منطقة اليورو والبالغ 0.1% في الفصل الأول من 2023، وكالة فرانس برس.

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ورغم المراجعة، تجّنب الاتحاد الأوروبي ركوداً في الشتاء الماضي بعدما انكمش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022.

وعززت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2023 لمنطقة اليورو التي تضم 20 بلداً بـ 0.2 نقطة إلى 1.1%.

ورفعت المفوضية توقعاتها للنمو في التكتل بمجمله للعام 2023، لكنها لا تزال أقل من تلك المسجلة لمنطقة اليورو عند حوالي 1%.

وراجعت المفوضية أيضا توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو، متوقعة أن يصل إلى 5.8% هذا العام مقارنة مع 5.6% في التوقعات السابقة.

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