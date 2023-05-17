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نيوم

افتتاح "ميناء نيوم" أمام المستثمرين وقطاع الأعمال

ترسيه عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات داخل الميناء

دبي - العربية.نت
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أعلنت "نيوم" عن افتتاح "ميناء نيوم" أمام المستثمرين وقطاع الأعمال، واستقطاب تحالف من مجموعة شركات للبدء في أعمال المرحلة الأولى من تطوير الميناء، عبر ترسيه عقود لإنشاء عدد من الرافعات المتنقلة ومحطات الحاويات وغيرها من التجهيزات.

ويأتي هذا، بعد أن أعلنت "نيوم" في وقت سابق من العام الماضي عن انتقال إدارة ميناء "ضباء" من الهيئة العامة للموانئ إلى "نيوم"، والذي تم تغيير مسماه إلى "ميناء نيوم".

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ويقع الميناء في "أوكساغون" للصناعات المتقدمة والمستدامة، ويعد البوابة التجارية البحرية الرئيسة للدخول إلى المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.

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وقد شهد الميناء العديد من أعمال التطوير منذ أن تمت عملية النقل، إذ تم تعزيز بنيته وإمكاناته لاستيعاب الحجم المتزايد للبضائع القادمة إلى "نيوم"، والزيادة في مناولة الحاويات والبضائع العامة.

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