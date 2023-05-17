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A general view from Tokyo Tower is seen of the city of Tokyo, Japan. (Reuters)
جانب من العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
اقتصاد اليابان

الاقتصاد الياباني ينمو 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول

تجاوز بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7%

طوكيو – رويترز
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الياباني نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، إذ عوض الاستهلاك الخاص القوي والزيادة غير المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي تراجع الطلب الخارجي.

وفاقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بكثير متوسط تقديرات الاقتصاديين لنمو 0.7% على أساس سنوي.

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ونما الاستهلاك المحلي الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.6% على أساس فصلي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو، 0.9 %، مقابل تقديرات الاقتصاديين بانخفاضه.

قلص انخفاض الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، مكاسب الربع الأول بواقع 0.3 نقطة مئوية، والتي عوضتها زيادة الطلب المحلي 0.7 نقطة مئوية.

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