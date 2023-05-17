الحكومة العراقية تشتري مليون طن من القمح المحلي

أعلنت "الشركة العامة لتجارة الحبوب" في العراق، يوم الثلاثاء أنها اشترت ما يزيد على مليون طن من القمح المحلي من مزارعين في 13 محافظة، بحسب "رويترز".

وبدأت الشركة وهي مشتري الحبوب الحكومي العراقي موسم شراء القمح في منتصف أبريل/نيسان الحالي.

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كانت وزارة التجارة العراقية، قد توقعت استيراد ما بين 600 ألف إلى مليون طن من القمح إذا حقق موسم الحصاد هذا العام هدفه البالغ 4 ملايين طن.