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أزمة مصرفية

الرئيس التنفيذي السابق لـ "فيرست ريبابليك" يدافع عن انهيار البنك أمام المشرعين

سحب 100 مليار دولار من الودائع خلال أسابيع قليلة

دبي - العربية.نت
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عزى الرئيس التنفيذي السابق لبنك "فيرست ريبابليك" انهيار البنك نتيجة لموجة الإفلاس التي أصابت بنوكا أخرى أميركية في نفس الفترة، وما تبعها من نوبة خوف أصابت المودعين.

وشدد مايكل روفلر في شهادة أمام أعضاء من الكونغرس أن الجهات الرقابية المالية لم تحذر في أي فترة من استراتيجية البنك ووضع السيولة فيه أو من الأداء الإداري في البنك.

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وذكر أن ما مجموعه 100 مليار دولار من الودائع تم سحبها من قبل العملاء خلال أسابيع قليلة نتيجة موجة خوف أصابت المودعين في الولايات المتحدة.

وكان بنك "فيرست ريبابليك" قد انهار في الأول من مايو الحالي واضطر لبيع أصوله إلى مجموعة جي بي مورغان المالية في صفقة إنقاذ هي الأكبر من الأزمة المالية العالمية.

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