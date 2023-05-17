الكويت تبيع سندات أميركية بـ9.5 مليارات دولار في 3 أشهر

كشفت بيانات صادرة في الكويت اليوم الأربعاء، أن الحكومة الكويتية باعت سندات أميركية بـ9.5 مليارات دولار في 3 أشهر، مشيرة إلى تراجع حيازتها من السندات منذ بداية العام بنسبة 19% وبما قيمته 9.2 مليار دولار مقارنة بـ 48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر مارس/آذار الماضي بنسبة 0.51% وبقيمة 200 مليون دولار لتصل إلى 39.3 مليار دولار مقارنة بـ 39.1 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.

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وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 16% وبقيمة 7.5 مليارات دولار لتصل الى 39.3 مليار دولار مقارنة بـ 46.8 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من العام الماضي، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 3.41 مليارات دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 35.88 مليار دولار.

وتظهر تحركات للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.

وحصلت الكويت على المركز الثالث عربياً بعد السعودية التي احتلت المركز الأول عربياً باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 116.2 مليار دولار وحلت الإمارات ثانياً بقيمة 61.5 مليار دولار.