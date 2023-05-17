اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفن تجارية وأخرى ضمن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود في انتظار العبور من مضيق البسفور في اسطنبول (أرشيفية من رويترز)
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في مضيق البسفور التركي (أرشيفية من رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بوتين وأردوغان سيناقشان هاتفيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب

ينتهي غدا سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بصدد مناقشة مسألة تمديد "صفقة الحبوب" هاتفيا في المستقبل القريب.

من غير المستبعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 مايو/أيار عندما تنتهي فترة سريانه.

مادة اعلانية

وحوصرت الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد غزو روسيا العام الماضي، لكن سُمح بالوصول إلى 3 منها في يوليو/تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.

وهددت موسكو بإنهاء مشاركتها في الاتفاق يوم 18 مايو/أيار ما لم يتم الاستجابة لقائمة من الطلبات لإزالة العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع تلويح الكرملين بتعليقه.. مخاوف عالمية بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع تلويح الكرملين بتعليقه.. مخاوف عالمية بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط