روسيا و أوكرانيا
بوتين وأردوغان سيناقشان هاتفيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب
ينتهي غدا سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
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نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بصدد مناقشة مسألة تمديد "صفقة الحبوب" هاتفيا في المستقبل القريب.
من غير المستبعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 مايو/أيار عندما تنتهي فترة سريانه.
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وحوصرت الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود بعد غزو روسيا العام الماضي، لكن سُمح بالوصول إلى 3 منها في يوليو/تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
وهددت موسكو بإنهاء مشاركتها في الاتفاق يوم 18 مايو/أيار ما لم يتم الاستجابة لقائمة من الطلبات لإزالة العوائق أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.
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